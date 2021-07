Als der FC Bayern Toni Kroos an Real Madrid verkaufte

Hoeneß: "Kroos hat in diesem Fußball nichts mehr verloren"

Heute vor sieben Jahren gibt der FC Bayern Toni Kroos an Real Madrid ab. Eine Entscheidung, die beide Seiten bis heute unterschiedlich beurteilen.

Mit diesen Worten äußerte sich Uli Hoeneß in der Dokumentation "Kroos" zum Transfer des Mittelfeldspielers, den der FC Bayern am 17. Juli 2014 an Real Madrid verkaufte.