Bleibt Sebastian Vettel bei Aston Martin? Szafnauer reagiert auf Tweet

Mit einem kryptischen Tweet heizte Aston Martin kürzlich die Spekulationen um Sebastian Vettel an. Nun äußert sich der Teamchef zur Zukunftsfrage.

So ganz genau wissen nur die Beteiligten, wie lange Sebastian Vettel bei Aston Martin wirklich unter Vertrag steht. Es gab nie eine offizielle Verkündung über die Dauer des Arbeitsverhältnisses.

"Es wird bald eine Bekanntgabe geben. Dem möchte ich nicht vorgreifen", sagte Otmar Szafnauer am Freitag auf der Pressekonferenz der Teambosse vor dem Großen Preis von Großbritannien, als er auf einen Tweet Aston Martins vom 3. Juli angesprochen wurde.

Bleibt Vettel wie Hamilton bis 2023?

Damals hatte Lewis Hamilton kurz zuvor seinen Vertrag bei Mercedes um zwei Jahre bis 2023 verlängert. Aston Martin twitterte daraufhin: "Two more years of Sewis." (Rennkalender der Formel 1 2021)