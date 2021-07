WM 2030: Gemeinsame Bewerbung von Italien und Saudi-Arabien?

Das King Abdullah Sports City Stadium befindet sich in Saudi-Arabien © Imago

Saudi-Arabien will die WM 2030 austragen - und favorisiert offenbar Italien als Partner. Dahinter scheint eine Beratungsagentur zu stecken.

Von diesen aufsehenerregenden Plänen schreibt The Athletic . Demnach prüfe das Königreich Saudi-Arabien eine Ausrichtung des Turniers 2030 – gemeinsam mit dem frisch gekürten Europameister.

Italien bemüht sich um Ausrichtung

Mega-WM in drei Ländern

Allerdings werden Turniere mit mehreren Gastgebern immer üblicher. So soll die WM 2026 - an der erstmals 48 Teams teilnehmen - in Kanada, den USA und Mexiko steigen. Ottawa und Mexiko-Stadt sind auch über 4300 Kilometer voneinander entfernt.