Gold Cup: Bailey mit Jamaika vorzeitig im Viertelfinale

Los Angeles (SID) - Leon Bailey vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen hat mit der Nationalmannschaft von Jamaika vorzeitig das Viertelfinale beim Gold Cup in den USA erreicht. Die Reggae Boyz bezwangen Guadeloupe in Orlando nach Rückstand mit 2:1 (1:1) und stehen nach dem 2:0 zum Auftakt gegen Suriname sicher in der K.o.-Runde. Junior Flemmings (87.) erzielte nach Vorarbeit von Bailey den späten Siegtreffer.