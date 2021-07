NBA: Dennis Schröder Free Agent - Bulls und Knicks heiß auf Lakers-Star

Dennis Schröder ist nach seinem Vertragsende bei den Los Angeles Lakers aktuell Free Agent. Zwei Teams sind offenbar interessiert am Deutschen.

Wo spielt Dennis Schröder in der kommenden Saison?

Der 27-Jährige ist aktuell Free Agent, nachdem er im Frühjahr ein Vertragsangebot der Los Angeles Lakers ausgeschlagen haben soll. Er sollte Berichten zufolge in vier Jahren rund 84 Millionen US-Dollar (71 Millionen Euro) verdienen.

Knicks und Bulls offenbar heiß auf Schröder

Laut Bleacher Report sollen die Chicago Bulls ein Auge auf den Deutschen geworfen haben. Das Team, bei dem NBA-Legende Michael Jordan seine größten Erfolge feierte, sei ebenso interessiert wie die New York Knicks.

Beide könnten demnach einen Sign-and-Trade-Deal mit Schröder abschließen. In dem Fall würde der Noch-Meister den Vertrag mit dem Deutschen verlängern, nur um ihn dann per Tausch an ein anderes Team abzugeben. Die Knicks hätten dem Bericht zufolge auch genug Cap Space, um Schröder direkt unter Vertrag nehmen zu können.