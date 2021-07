DFB-Stiftung Egidius Braun vor 20 Jahren gegründet

Am Samstag begeht die DFB-Stiftung Egidius Braun ihr 20-jähriges Bestehen. Am 17. Juli 2001 hatte der Deutsche Fußball-Bund Aktivitäten zur Förderung sozialer Integration, für die Unterstützung von Kindern in Not sowie die Mexiko-Hilfe unter dem Dach der DFB-Stiftung Egidius Braun gebündelt.