FAZ: Paralympics-Star Rehm zieht für Olympia-Start vor den CAS

Paralympics-Star Markus Rehm zieht im Kampf um seine Teilnahme an den Olympischen Spielen offenbar vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung am Samstag, knapp eine Woche vor der Eröffnung der Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August). Laut Klageschrift fordere Rehm demnach sogar die uneingeschränkte Zulassung zum Weitsprung-Wettbewerb. Lediglich ersatzweise werde die Zulassung außer Konkurrenz oder in gesonderter Wertung verlangt.