Basketball: USA in Tokio auch ohne Love

Die US-Basketballer müssen beim Olympia-Turnier in Tokio neben Allstar Bradley Beal auch auf Kevin Love verzichten. Der Forward von den Cleveland Cavaliers hat sich noch nicht vollständig von einer Verletzung in der rechten Wade erholt, die ihn schon weite Teile der Saison kostete.

"Ich bin unglaublich enttäuscht", ließ der Olympiasieger von 2012 am Freitag mitteilen: "Aber um an den Spielen teilzunehmen, musst du in Topform sein." Aufgrund der schwierigen Saison war seine Berufung in den Kader ohnehin überraschend gekommen.