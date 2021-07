NFL: Tom Brady spielte Saison mit Buccaneers offenbar mit Innenbandriss

Zum siebten Mal gewann Tom Brady in der abgelaufenen Saison den Super Bowl. Doch offenbar war der Superstar dabei nicht hundertprozentig fit.

Wie die Tampa Bay Times berichtete, soll der Quarterback der Tampa Bay Buccaneers die komplette Saison mit einer Verletzung am Knie absolviert haben.

Demnach hatte sich Brady einen Teilriss des Innenbandes am linken Knie bereits in seiner letzten Spielzeit bei den New England Patriots zugezogen. Im Laufe der Saison mit Tampa Bay habe sich die Verletzung verschlimmert. Das Innenband sei komplett gerissen, laut NFL-Insider Ian Rapoport.