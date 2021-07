Darts World Matchplay: Raymond van Barneveld glaubt an Gabriel Clemens

Darts lernen von van Barneveld? So geht's

Gelingt Gabriel Clemens endlich der ganz große Durchbruch und tritt er in die Fußstapfen von Dimitri Van den Bergh?

Geht es nach Darts-Legende Raymond van Barneveld, ist das beim World Matchplay in Blackpool ( Darts World Matchplay 2021 von 17. bis 25. LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM ) durchaus ein realistisches Szenario. "Er ist ein fantastischer Spieler", lobte der Niederländer die deutsche Nummer eins im Gespräch mit SPORT1 .

Dabei erinnert ihn der "German Giant" an Dimitri Van den Bergh, der im vergangenen Jahr in diesem Wettbewerb triumphieren konnte. "Letztes Jahr hatte ich bei Dimitri van den Bergh ein gutes Gefühl", erklärte "Barney" und fügte hinzu: "Er hat das Zeug, seinen Titel zu verteidigen. Er spielt aktuell unfassbar gut. Daher ist er auf jeden Fall in der Lage, das Turnier wieder zu gewinnen."