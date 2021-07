Formel 1: Lewis Hamilton gewinnt historische Pole in Silverstone vor Verstappen

Lewis Hamilton trägt sich in die Geschichtsbücher der Formel 1 ein. In Silverstone holt er sich die erste Pole Position für ein Sprintrennen im Formel-1-Rennkalender.

Nachdem Max Verstappen in den letzten Rennen die Nase vorn gehabt hatte, meldet sich Lewis Hamilton in Silverstone mit einer historischen Pole Position im Titelrennen zurück.

Zum ersten Mal wird im Formel-1-Rennkalender am Samstag (Das F1-Wochenende in Großbritannien hier im LIVETICKER) ein Sprintrennen ausgetragen und der siebenmalige Weltmeister geht von dem Platz an der Sonne in das Rennen.