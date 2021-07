Real Madrid & Florentino Pérez: Neue Leaks zu Raúl, Figo und auch Guti?

Bereits in den vergangenen Tagen waren von Real Madrids Präsidenten alte Audio-Aufnahmen veröffentlicht worden, in denen sich Pérez in einem Gespräch mit mehreren Personen abfällig über die Real-Legenden Iker Casillas und Raúl geäußert haben soll sowie in weiteren offenbar geleakten Aufnahmen auch über Superstar Cristiano Ronaldo und José Mourinho herzog.