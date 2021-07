Formel 1: Max Verstappen dominiert Auftakttraining in Silverstone

Max Verstappen hat das erste Training in Silverstone dominiert © AFP/SID/ANDREJ ISAKOVIC

Max Verstappen scheint auch in Silverstone eine Klasse für sich zu sein. Der Niederländer dominiert das Auftakttraining beim ersten Sprint-Wochenende der Formel 1.

Max Verstappen hat das extrem wichtige Auftakttraining beim ersten Sprint-Wochenende der Formel 1 in Silverstone dominiert.

Der WM-Spitzenreiter drehte am Freitagnachmittag in 1:27,035 Minuten die schnellste Runde und distanzierte dabei auch Mercedes-Star Lewis Hamilton, der Dritter wurde.

Da am Samstag erstmals in der Geschichte der Königsklasse ein Sprint-Rennen über die Startaufstellung des Grand Prix am Sonntag entscheidet, weicht der Zeitplan deutlich von der Norm ab.