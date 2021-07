Tour de France: Matej Mohoric gewinnt 19. Etappe - Cavendish verpasst alleinigen Rekord

Allerdings verpasste Cavendish früh den Anschluss an eine Spitzengruppe aus zwischenzeitlich 20 Fahrern, die schlussendlich auch den Sieg unter sich ausmachte. In der Gruppe waren mit Nils Politt (Bora-hansgrohe), Georg Zimmermann (Intermarche-Wanty-Gobert-Materiaux), Jonas Rutsch (EF Education-Nippo) und Max Walscheid (Qhubeka ASSOS) auch vier Deutsche vertreten.

Rund 20 Kilometer vor dem Ziel setzte jedoch Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) zur am Ende entscheidenden Attacke an. Da sich die zurückbleibende Gruppe in der Verfolgungsarbeit nicht einig wurde, brachte der Slowene den Vorsprung ins Ziel.