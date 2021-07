British Open: Golfprofi Marcel Siem weiter in der Spitzengruppe bei Major

Einen Tag nach seiner 67 an seinem 41. Geburtstag blieb der Ratinger auch am Freitag drei unter Par und lag bei Rundenende mit 134 Schlägen auf dem geteilten zweiten Platz hinter dem letztjährigen US-PGA-Champion Collin Morikawa (USA/131). Allerdings hatten noch zahlreiche Profis ihre Runde nicht begonnen oder noch nicht beendet.

Mit zwei Birdies an der 17 und 18 schob sich Siem auf dem Leaderboard noch weit nach oben. Als der Birdie-Putt am Schlussloch ins Loch fiel, riss der Familienvater beide Arme in die Höhe und genoss den Applaus des Publikums.

Auch Schmid glänzt bei British Open

Die "Open" in Sandwich ist für Siem die fünfte insgesamt. Den Startplatz für das älteste Majorturnier hatte er sich erst in der Vorwoche mit seinem Sieg auf der Challenge Tour in Frankreich gesichert. Nach Rang 27 2010 in St. Andrews scheiterte er bei allen drei folgenden Anläufen am Cut.