CoD Warzone: So bekommt ihr die OTs 9 Maschinenpistole

In Call of Duty 4 war die Skorpion eine Maschinenpistole mit 20 Schuss, ganz nach dem Motto: Hoher Schaden für die, die mit ihr umgehen können. Nun feiert die Skorpion ein Comeback und kommt als OTs 9 nach Warzone und Black Ops Cold War zurück.

So schaltet ihr die OTs 9 frei

Ihr könnt die Waffe freischalten, indem ihr eine Multiplayer-Herausforderung absolviert. Dafür müsst ihr mit Maschinenpistolen mindestens zwei Spieler hintereinander in 15 Matches ausschalten. Das geht in Black Ops Cold War natürlich etwas schneller als in Warzone… Warzone Spielern raten wir deshalb, sich dafür in Plunder Matches zu begeben.