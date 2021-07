Anzeige

Handball-DJ Kastening: Spanische Musik zum "Hüften lockern" Handball-DJ Kastening: Spanische Musik zum "Hüften lockern"

Kastening ist der DJ im Team der deutschen Handballer © FIRO/FIRO/SID

SID

Timo Kastening ist der DJ der deutschen Handballer, und auch beim olympischen Turnier in Tokio hat er sehr genaue Vorstellungen von seiner Playlist.

Timo Kastening ist der DJ der deutschen Handballer, und auch beim olympischen Turnier in Tokio hat der Rechtsaußen der MT Melsungen sehr genaue Vorstellungen von seiner Playlist. "Rock, R'n'B, House und ein bisschen was Spanisches zum Hüften lockern", sagte der 26-Jährige bei einem virtuellen Medientermin aus dem Trainingslager in Tokushima. Nach Siegen gebe es außerdem "Schlager und deutsche Volksmusik".

Neben dem Training bleibt in Tokushima gerade viel Zeit zum Musik hören, die Freizeitgestaltung ist angesichts der strikten Corona-Restriktionen überschaubar. "Bisschen Karten spielen, viel Schlafen, Lesen und am Handy daddeln", beschrieb Kastening den üblichen Zeitvertreib: "Aber das ist eigentlich bei allen großen Turnieren so."

Anzeige

Eine "glatte Eins" von Kastening gab es außerdem für das Essen im Hotel und für die umfangreiche Ausrüstung der Olympia-Mannschaft. "Badelatschen dürfen in keinem Equipment fehlen, und die sind dabei, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen", sagte der Linkshänder.

Zweimal am Tag bittet Bundestrainer Alfred Gislason seine Spieler zum Training in die nahegelegene Sporthalle, außerdem steht im Hotel ein selbst eingerichteter Kraftraum zur Verfügung. "Wir konzentrieren uns hier voll auf das Sportliche, alles andere fällt ja wegen der Beschränkungen weg", sagte Co-Trainer Erik Wudtke: "Aber das ist okay so, deshalb sind wir ja schließlich auch hier."