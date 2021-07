Wechselgerüchte um Lewandowski und Haaland - verlässt einer die Bundesliga?

Deutschlandtour! Auftakt in Mainz und Frankfurt am 11. und 12. August - weitere Tourtermine und Tickets unter www.printyourticket.de/doppelpass oder unter der Ticket-Hotline (Tel. 06073 722740; Mo.-Fr., 10-15 Uhr)

Insbesondere die Gerüchte um Haaland und Lewandowski nahmen in den letzten Tagen wieder Fahrt auf. Die AS berichtete jüngst, dass Lewandowski weiter von Real Madrid schwärme und sich einen Wechsel zu den Königlichen vorstellen könne.

Wechselgerüchte um Lewandowski und Haaland

"Die Gerüchte über Robert gibt es seit Ewigkeiten, seitdem er beim FC Bayern ist", erklärte Julian Nagelsmann dazu unlängst bei Sky. "Auf der einen Seite weiß Robert, was er an Bayern München hat, was er an der Mannschaft hat", sagte er und ergänzte mit Blick auf den noch bis 2023 gültigen Kontrakt Lewandowskis: "Punkt zwei gibt es eine vertragliche Situation. Das ist auch klar."