Tennis, ATP-Tour: Yannick Hanfmann im Halbfinale von Bastad

Yannick Hanfmann steht erstmals in diesem Jahr in einem ATP-Halbfinale. Der Deutsche schlägt im Viertelfinale von Bastad einen Franzosen.

Tennisprofi Yannick Hanfmann (Karlsruhe) ist erstmals in diesem Jahr in ein ATP-Halbfinale einzogen. Im schwedischen Bastad besiegte der 29-Jährige den Franzosen Arthur Rinderknech in der Runde der letzten Acht am Freitag 6:4, 6:3.