T1 COO John Kim erlag schwerer Krankheit

Wie das koreanische Erfolgsteam T1 via Twitter bekannt gab, erlag Kim einer schweren Krankheit, für die er bereits am 07. Juli ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Ob es sich dabei um eine Corona-Virusinfektion oder eine andere Erkrankung handelte, wurde nicht genannt.

"Mit tiefer Traurigkeit müssen wir euch über das Ableben unseres COO, John Kim informieren. Nachdem er bereits am 07. Juli aufgrund von gesundheitlicher Beschwerden ins Krankenhaus eingeliefert wurde, starb er am 16. Juli 2021."

Die Organisation selbst unterhält mehrere eSports-Teams, die in den verschiedensten Disziplinen antritt. Darunter Dota 2, Rainbow Six Siege und League of Legends: Wild Rift. Am bekanntesten ist jedoch die League-of-Legends-Abteilung, die mit drei Weltmeistertiteln und zahlreichen nationalen Erfolgen noch immer als Rekordmeister des bekannten MOBA-Titels gilt.