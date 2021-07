Olympia: Thomas Bach bittet Suga um Zulassung von Zuschauern

Thomas Bach hofft weiterhin auf Fans in Tokio © AFP/POOL/SID/EUGENE HOSHIKO

Thomas Bach hat Japans Premierminister Suga gebeten, im Falle einer Verbesserung der Coronalage in Tokio doch noch Zuschauer zuzulassen.

IOC-Präsident Thomas Bach hat Japans Premierminister Yoshihide Suga gebeten, im Falle einer Verbesserung der Coronalage in Tokio bei den Olympischen Spielen doch noch Zuschauer zuzulassen. Dies berichteten japanischen Medien am Freitag übereinstimmend.

Die Aussichten auf einen Erfolg von Bachs Vorstoß seien offenbar äußerst gering. Eine Kursänderung mit der Zulassung von japanischen Zuschauern sei "für die japanische Regierung nicht akzeptabel", so ein Beamter. Auch wenn sich die Infektionslage in der Hauptstadt verbessere, fuhr dieser fort, "haben wir keine Zeit. Wie sollen die Tickets verkauft werden?"

Die Corona-Situation in Tokio verschlechtert sich zudem derzeit täglich. Die Fallzahlen steigen sprunghaft. Am Freitag wurden 1271 neue Infektionen mit COVID-19 gemeldet, 449 mehr als in der Woche zuvor.