Olympia: Gewichtheber Julius Ssekitoleko aus Uganda wird in Japan vermisst

Ein Gewichtheber aus Uganda wird im Vorfeld der Olympischen Spiele in Tokio vermisst. Wie die Stadt Izumisano City in einem Statement am Freitag mitteilte, erschien der 20-jährige Julius Ssekitoleko nicht zu seinem täglichen Coronatest. Außerdem war der Sportler nicht in seinem Hotelzimmer im Trainingslager aufzufinden.