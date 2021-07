Eishockey, DEL: Iserlohn Roosters holt Stürmer Luke Adam

Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga ( ausgewählte Spiele der PENNY DEL LIVE im TV auf SPORT1 ) haben Stürmer Luke Adam für die kommende Saison verpflichtet. Dies teilte der Klub am Freitag mit.

Der 31 Jahre alte Kanadier hatte zuletzt beim Ligarivalen Nürnberg Ice Tiger unter Vertrag gestanden. In über 600 Spielen in der nordamerikanischen AHL sowie der DEL kommt Adam bislang auf 439 Scorerpunkte. In der Eliteliga NHL absolvierte er 90 Einsätze für die Buffalo Sabres.