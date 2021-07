Italien: Grüner Pass soll Tifosi Stadionbesuch ermöglichen

Ein grüner Pass soll den Tifosi in der neuen Saison wieder den Besuch von Spielen der italienische Fußball-Serie-A in den Stadien ermöglichen.

Ein grüner Pass soll den Tifosi in der neuen Saison wieder den Besuch von Spielen der italienische Fußball-Serie-A in den Stadien ermöglichen. Der italienische Verband FIGC hat von der Regierung die Wiedereröffnung der Arenen zum Start der Serie-A-Saison am 22. August mit einem entsprechenden grünen Pass gefordert.