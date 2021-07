UFC: Conor McGregor mit brisanten Behauptungen über seinen Beinbruch

War der Horror-Beinbruch von Conor McGregor vermeidbar? Der UFC-Superstar behauptet, verletzt in den Kampf gegangen zu sein - was Folgen haben könnte.

Conor McGregor: "Verletzt in den Kampf gegangen"

"Ich bin verletzt in den Kampf gegangen", sagte McGregor in einer Videobotschaft am Donnerstag: "Die Leute fragen mich: Wann ist das Bein gebrochen, zu welchem Zeitpunkt? Fragt Dana White! Fragt die UFC! Fragt ihren Chefarzt Dr. Davidson! Sie wissen es."

Der "Notorious One" führte aus: "Ich hatte Stressfrakturen in meinem Bein, als ich in den Käfig gegangen bin." Es hätte "Diskussionen gegeben, das Ding abzublasen". Am Abend stützte McGregor seine Aussagen mit Fotos, in denen mehrfach zu sehen ist, wie sein linker Fuß bei der Kampfvorbereitung bandagiert ist.