Eintracht Braunschweig: Der mysteriöse Unfalltod von Lutz Eigendorf

Auf dem Rückweg von seiner Stammkneipe erleidet der DDR-Star Lutz Eigendorf einen Autounfall. Er stirbt an den Folgen dieser, die genaue Ursache ist bis heute ungeklärt.

Die Fahrbahn ist nass an diesem Abend, als der Alfa Romeo GTV 6 plötzlich ins Schlingern gerät.

In einer Rechtskurve gibt es kein Halten mehr, der Sportwagen knallt gegen einen Baum. Zwei Tage später, am 7. März 1983, stirbt Fußball-Profi Lutz Eigendorf an den Folgen seiner Verletzungen. Unfall oder Mordkomplott der Stasi? Bis heute ist die Ursache für den Tod ungeklärt.