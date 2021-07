WWE: Bill Goldberg feiert angeblich Comeback bei RAW

Wie das gewöhnlich gut informierte Portal Fightful berichtet, wird Hall-of-Fame-Mitglied Bill Goldberg am kommenden Montag sein Comeback bei der TV-Show Monday Night RAW feiern - und soll der Gegner des amtierenden WWE-Champions Bobby Lashley beim SummerSlam am 21. August sein.

WWE ab heute Nacht wieder vor Fans

Die kommende RAW-Ausgabe wird die erste seit Pandemiebeginn, bei der Fans in der Halle sein werden, die Rückkehr der Zuschauerinnen und Zuschauer wird heute Nacht bei der Sendung Friday Night SmackDown eingeleitet und am Sonntag bei der Großveranstaltung Money in the Bank fortgesetzt, bei der Lashley seinen Titel gegen Kofi Kingston verteidigen wird.