Wrestling in Deutschland legt wieder los - Ex-WWE-Wrestler Tischer bei wXw

Das Jahr 2021 war bislang ein Jahr fast ohne Live-Wrestling in Deutschland, nun ist für Fans der hiesigen Szene Besserung in Sicht.

Axel "Axeman" Tischer wieder bei wXw

Wrestling auch wieder in Berlin und bei Hannover

Für den 23. bis 26. September ist in der Turbinenhalle der Catch Grand Prix, eine weitere Veranstaltung geplant, auch die Wrestlingschule von wXw in Essen ist seit kurzem wieder geöffnet.

Neben wXw nehmen aktuell auch andere Pfeiler der deutschen Szene ihren Betrieb wieder auf: Die Berliner German Wrestling Federation (GWF) veranstaltet an diesem Sonntag im Festsaal Kreuzberg die sechste Auflage ihres Summer Smash, ab dem 27. August steigt in Steinhude bei Hannover das Open Air am Meer der Liga Power of Wrestling (POW).