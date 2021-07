Formel 1: Sprintrennen in Silverstone - Vettel ist dafür, Hamilton meckert

Sprint ersetzt Zeitfahr-Qualifying

Der Sprint ersetzt in Silverstone das klassische Zeitfahr-Qualifying. Das findet nun schon am Freitag nach nur einem freien Training statt. Der Sprint am Samstagnachmittag geht über 100 Kilometer. Der Sieger bekommt drei WM-Punkte, der Zweitplatzierte zwei, der Dritte einen. Die Reifenwahl ist frei. (So funktioniert das Sprintrennen)