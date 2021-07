NBA: Jusuf Nurkic von Trail Blazers wollte Impfstoff für ganzes Land kaufen

"Ich habe versucht, es für das ganze Land zu kaufen. Ich habe mir das Geld, den Plan und alles andere ausgedacht. Aber wir können es immer noch nicht tun", so Nurkic laut ESPN .

NBA-Star wollte Heimatland helfen

"Sie haben nur Spenden, aber nicht genug, um die Menschen zu impfen", sagte Nurkic. Und weiter: "Selbst wenn wir Impfstoffe finden, ich denke, die Gesetze der Vereinigten Staaten besagen, dass man sie nicht verkaufen kann, solange das amerikanische Volk nicht geimpft ist. Also, ich weiß nicht, was ich sonst tun soll. Ich habe es wirklich versucht."

Noch schwieriger sei es, zu wissen, wie viel Impfstoffvorrat in den USA ungenutzt bleibt, erklärte der NBA-Profi. "All diese Länder leiden, und die Vereinigten Staaten, offensichtlich die Nummer eins in der Welt, haben die Impfstoffe und die Leute wollen sich nicht impfen lassen", klagte er.