FC Liverpool: Loris Karius zurück - aber Zukunft unklar. Erneuter Transfer?

Wie geht es weiter mit Karius?

Unglückliches Jahr für Karius bei Union

Man habe sich nach der Saison, in der Karius an Andreas Luthe als Stammtorhüter nicht vorbeikam, zwar "in die Augen geschaut" und sich gegenseitig "die Hand gegeben", doch für Karius blieb ein bitterer Beigeschmack: "Aber wenn man alles betrachtet, war der Umgang sicherlich nicht unbedingt fair. Allein schon aufgrund dessen, was mir vorab aufgezeigt worden war."