Transfermarkt: OSC Lille will Marvin Friedrich von Union Berlin

Auch dank Marvin Friedrich zieht Union Berlin ins internationale Geschäft ein. Nach SPORT1-Informationen will jetzt sogar Frankreichs Meister den Innenverteidiger.

Abwehrchef Marvin Friedrich war in der vergangenen Saison ein ganz wichtiger Faktor beim Höhenflug von Union Berlin, der die Köpenicker bis auf Platz 7 und damit in die UEFA Conference League führte.

Lille, Leverkusen und Gladbach haben Friedrich im Visier

Nach SPORT1 -Informationen ist Frankreichs Meister OSC Lille sehr interessiert am 1,92 Meter langen Abwehrrecken und arbeitet an einem Transfer.

Friedrich spielt seit 2018 bei Union (120 Spiele), auch dank seines Auswärtstores in der Relegation gegen den VfB Stuttgart stieg der Klub 2019 in die Bundesliga auf.

"Ich weiß, dass ich mich bei Union sehr wohlfühle und der Verein mir sehr viel gibt. Aber der Fußball ist auch sehr schnelllebig. Deswegen muss man sehen, was die Zukunft bringt", sagte er noch im März. Jetzt kann er sich den nächsten Schritt in seiner Karriere vorstellen. Sein Vertrag in Berlin läuft nur noch bis 2022.