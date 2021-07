Tour de France: Tadej Pogacar gewinnt 18. Etappe und steht vor Gesamtsieg

So läuft die Tour de France 2021

Der 22-Jährige feierte am Donnerstag bei der letzten Bergankunft in den Pyrenäen nach 129,7 km von Pau nach Luz Ardiden seinen bereits dritten Tagessieg bei der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt und baute seinen Vorsprung im Kampf um das Gelbe Trikot weiter aus.

Am Donnerstagmorgen war bekannt geworden, dass das Teamhotel der Mannschaft Bahrain Victorious wegen Doping-Verdachts am Vorabend von der Polizei durchsucht worden war. Das Team nahm geschlossen an der 18. Tour-Etappe teil.