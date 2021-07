Bayer Leverkusen: Joel Pohjanpalo positiv auf Corona getestet

Joel Pohjanpalo von Bayer Leverkusen ist positiv auf Corona getestet worden. Der Stürmer befindet sich in Quarantäne und verpasst das Trainingslager in Österreich.

Der 26-Jährige befindet sich "in Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt" in Quarantäne.

Das am Freitag beginnende Trainingslager in Zell am See/Österreich wird er verpassen.