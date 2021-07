British Open: Martin Kaymer muss um Cut bangen - Louis Oosthuizen führt

Der deutsche Top-Golfer Martin Kaymer muss bei der British Open um den Cut bangen. In Führung liegt nach dem ersten Tag der Südafrikaner Louis Oosthuizen.

Auf dem komplizierten Par-70-Kurs im Royal St. George's Golf Club in Sandwich/England spielte der 36-Jährige zum Auftakt eine 74 und lag damit im Hinterfeld des Leaderboards. Sein einziges Birdie gelang Kaymer am Donnerstag an Loch sechs.