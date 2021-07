Tour de France heute LIVE: Die 19. Etappe im TV, Stream & Ticker

Tour de France 2021: Heutige Etappe von Mourenx - Libourne

Tour: Das erwartet Sie auf der 19. Etappe

Die letzten sieben Kilometer führen nahezu komplett geradeaus. Hier werden die Anfahrer der Sprintteams besonders gefordert werden, ihre Favoriten für den entscheidenden Antritt in Stellung zu bringen. Der deutsche Sprint-Oldie Andre Greipel will auch wieder mitmischen.

Libourne ist zum vierten Mal Etappenort bei der Großen Schleife, Mourenx zum insgesamt fünften Mal. Beim ersten Tour-Rennen in Mourenx 1969 deklassierte Merckx in Gelb seine Rivalen und rollte am Ende eines 140-km-Solos mit mehr als acht Minuten Vorsprung als Sieger über die Ziellinie. Die Radrennbahn in der 6500-Einwohner-Gemeinde wurde ein Jahr später auf Merckx' Namen getauft. Vielleicht erhascht Cavendish ja einen Blick.