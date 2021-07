Fürth leiht Hoogma von Hoffenheim aus

Bundesliga-Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth hat sich mit Innenverteidiger Justin Hoogma von der TSG Hoffenheim verstärkt. Wie das Kleeblatt am Donnerstag mitteilte, wird der 23-jährige Niederländer für ein Jahr ausgeliehen. Zuvor hatte Hoogma seinen Vertrag in Sinsheim verlängert, in der vergangenen beiden Spielzeiten war er zum FC Utrecht verliehen worden.