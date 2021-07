VCT Europa: Stage 3 Challengers 1 - Alle Gewinner-Teams

4 weitere Teams stehen in den Challengers Playoffs © Acend

Das erste große Event der Valorant Champions Tour wurde vom 7. Juli bis 11. Juli ausgespielt. Das Stage 3 Challengers 1 Event in Europa ist ein erster Schritt in Richtung Weltmeisterschaft am Ende des Jahres - dem Valorant Champions Event. Vier Teams konnten sich direkt für die Stage 3 Challengers Playoffs qualifizieren.