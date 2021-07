Olympia, deutsche Fußball-Olympia-Mannschaft in Japan angekommen

Das deutsche Fußball-Team für Olympia kommt in Japan an und wird herzlich empfangen. Die Spieler freuen sich auf das Turnier - und haben viel vor.

"Es war ein herzlicher Empfang im Hotel und von allen Leuten, die sich gekümmert haben", sagte Torhüter Florian Müller in der Medienrunde am Donnerstag - der ersten aus dem Land, in dem die Olympischen Spiele stattfinden. Die deutsche Fußball-Auswahl ist gut in Japan angekommen.

"Wir haben ein schönes Hotel direkt am Meer, es sieht alles sehr schön aus. Wir haben optimale Bedingungen, um uns vorzubereiten", beschrieb Müller, der wohl dem Stammplatz im deutschen Tor für sich beanspruchen darf. So ganz reibungslos lief die Reise allerdings wegen der Corona-Pandemie nicht.

Teuchert: "Das größte Event für jeden Sportler"

Müller will ins Olympische Dorf

Einmal bei Olympia dabei sein - da überlegte auch der Schlussmann nicht lange, der in seinem noch jungen Alter bereits 73 Spiele als Torwart in der Bundesliga absolviert hat: "So viele verschiedene Sportarten an einem Ort, das ist etwas anderes als eine WM oder EM. Dass so viele Sportler zusammentreffen, das macht das Ganze aus. Wir freuen uns darauf."