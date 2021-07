Basketball: Satou Sabally feiert Sieg im Allstar-Game

Satou Sabally nimmt erstmals am All-Star-Game der WNBA teil - und hat am Ende Grund zum Jubeln.

Mit dem sogenannten "Team WNBA" besiegte die Berlinerin in der Nacht zum Donnerstag die US-Nationalmannschaft in Las Vegas mit 93:85. In gut acht Minuten Spielzeit gelangen ihr zwar keine Punkte, jedoch griff sie sich drei Rebounds.