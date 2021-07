2. Bundesliga: Regensburg holt niederländischen Stürmer Zwarts

In zwei Zweitliga-Spielzeiten in Rotterdam erzielte Zwarts in 60 Spielen insgesamt 19 Tore und gab 18 Assists. "Ich mag Herausforderungen und der SSV Jahn hat sich wirklich sehr um mich bemüht", sagte Zwarts: "Ich will nun erst einmal im Team und auf dem Niveau der 2. Bundesliga ankommen."