EM-Qualifikation: DHB-Frauen zum Start in Trier gegen Griechenland EM-Qualifikation: DHB-Frauen zum Start in Trier gegen Griechenland

Henk Groener will mit seinem Team zur EM © FIRO/FIRO/SID

SID

Die deutschen Handballerinnen spielen zum Auftakt der EM-Qualifikation am 7. Oktober (20.15 Uhr/Sport1) in der Arena Trier gegen Griechenland.

Die deutschen Handballerinnen spielen zum Auftakt der EM-Qualifikation am 7. Oktober (20.15 Uhr/Sport1) in der Arena Trier gegen Griechenland. Zudem trifft die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener in Hin- und Rückspielen auf Belarus und Weltmeister Niederlande.

Nur die ersten beiden jeder Gruppe sind sicher bei der Europameisterschaft in Slowenien, Montenegro und Nordmazedonien (4. bis 20. November 2022) dabei. Wie der Deutsche Handballbund (DHB) am Donnerstag mitteilte, soll der Ticket-Vorverkauf für das Auftaktspiel beginnen, sobald das Hygienekonzept und die damit verbundene Zuschauerkapazität in Trier geklärt sind.

