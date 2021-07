"Besonderer Moment": Skispringer Leyhe gibt Wettkampf-Comeback

16 Monate nach seinem Kreuzbandriss gibt Skispringer Stephan Leyhe am Wochenende sein lang ersehntes Wettkampf-Comeback.

16 Monate nach seinem Kreuzbandriss gibt Skispringer Stephan Leyhe am Wochenende sein lang ersehntes Wettkampf-Comeback. "Ich fühle mich bereit, bin fit und gut vorbereitet, um wieder Wettkampfluft zu schnuppern. Diesem Wochenende habe ich lange Zeit entgegengefiebert", sagte der 29-Jährige vor dem Start in die Sommersaison im polnischen Wisla.

Teamweltmeister Leyhe hatte sich im März 2020 in Trondheim einen Tag vor dem Abbruch der Saison schwer verletzt. Zu diesem Zeitpunkt war der Willinger überragend in Form, einen Monat zuvor hatte er in Willingen seinen ersten Weltcupsieg gefeiert.