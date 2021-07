"Zverev scheitert an Zverev": Boris Becker kritisiert Zverev

Boris Becker findet es nervig, dass sich bei Alexander Zverev immer wieder gleiche Muster wiederholen. Der deutsche Tennis-Star scheitere an sich selbst.

"Zverev scheitert an Zverev und nicht an dem Gegner", sagte Becker im Eurosport -Podcast "Das Gelbe vom Ball".

Der 24-Jährige war zuletzt in Wimbledon bereits im Achtelfinale nach einer Niederlage gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime ausgeschieden.

Zverev "muss die gleichen Fehler abstellen"

Zverev, der im vergangenen Jahr das Finale der US Open erreichte, bleibe "in kritischen Phasen zu passiv. Er steht hinter der Grundlinie und hofft, dass der Gegner einen Fehler macht."

Für die starken Gegner sei das zu wenig. Zverev bereitet sich aktuell auf die Olympischen Spiele in Tokio vor, wo er nach einigen Absagen als Mitfavorit zu zählen ist . Das Tennis-Turnier in Tokio geht vom 24. Juli bis zum 1. August.

Becker glaubt nicht an Djokovic bei Olympia

Becker glaubt auch nicht an einen Olympia-Start seines ehemaligen Schützlings Novak Djokovic. "Olympia im Sommer passt eigentlich so gar nicht rein. Ich glaube erst, wenn er in Tokio landet, dass er Olympia spielt", sagte der 53-Jährige.