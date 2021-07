Netflix Gaming: Streaming-Gigant bietet bald Spiele an

Nun versucht auch Netflix sein Glück im Gaming. Ab 2022 will der Streaming-Riese Videospiele auf seiner Plattform anbieten - der Experte dafür kommt von Facebook.

Laut mehrerer renommierter Quellen soll der Streaming-Riese Netflix in die Gaming-Branche einsteigen. 2022 soll es bereits soweit sein. Um in diese neuen Sphären vorzustoßen, hat der Konzern bei Facebook Personal abgeworben.

Die hochrangige Führungskraft Mike Verdu war zuvor bei Electronic Arts und bei Facebook beschäftigt und leitete dort die Zusammenarbeit mit Entwicklern für die eigene VR-Brille Oculus. Verdu wird in Zukunft für Netflix den Gaming-Bereich leiten. Ziel scheint es zu sein, ab 2022 auch Spiele über die Streaming-Plattform anzubieten, die sogar ohne jeglichen Aufpreis verfügbar sein sollen. Bereits im Mai kontaktierte Netflix Experten der Gaming-Industrie, um ein "Bundle" an Spielen zu erwerben.

Der Streaming-Gigant hat sich in letzter Zeit mehr und mehr auf die Verfilmung von Spiele-Marken konzentriert: DOTA: Dragon's Blood, Castlevania und The Witcher sind die drei bekanntesten Spiele-Verfilmungen. Zudem soll bald auch eine animierte League of Legends-Serie unter dem Namen "Arcane" erscheinen.