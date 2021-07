Übergewicht? Willian zeigt sich außer Form und wird verspottet

Willian präsentiert sich in einem Testspiel mit einigen Kilos zu viel auf den Rippen. Reaktionen darauf lassen nicht lange auf sich warten.

Der Brasilianer Willian, der in der 46. Minute ausgewechselt wurde, präsentierte sich in einem fragwürdigen Fitnesszustand und hatte für einen Profifußballer wohl einige Kilos zu viel auf den Rippen.

Fans ziehen Vergleich mit Hazard

Auf Twitter kursieren einige Beiträge, die sich über das vermeintliche Übergewicht des 32-Jährigen echauffieren. "Willian war in der spielfreien Zeit wohl auf der Eden Hazard-Diät", spottete ein User.

"Ich habe echte Tränen in meinen Augen", teilte ein anderer mit.

Der Hintergrund: Eden Hazard stand in der Vergangenheit bereits häufiger aufgrund seines angeblichen Übergewichts nach der Sommerpause in der Kritik.

Schwerer Start für Willian bei Arsenal

Die neuen Bilder von Willian erinnern nun einige Fans an die damaligen Probleme von Hazard. Der Brasilianer hatte ohnehin keinen leichten Start. Nach seinem Wechsel von Chelsea zum FC Arsenal erzielte er in seiner Premierensaison für die Gunners lediglich ein schlappes Tor in 37 Spielen.