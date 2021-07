Langer über Royal St. George's: "Unfairster British-Open-Platz"

An den Resultaten ist dies aber nicht abzulesen. 1981 bei seinem ersten Auftritt im St. George's kratzte der Maurersohn aus Anhausen sogar gleich am Sieg. Als seinem führenden Kontrahenten Bill Rogers (USA) am siebten Loch ein Doppel-Bogey unterlief, lag der junge Langer plötzlich nur noch einen Schlag zurück. Doch Rogers konterte mit Birdies an der 9, 10 und 12 und sicherte sich damit seinen einzigen Major-Triumph.