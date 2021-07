Anzeige

AEW Dynamite: Darby Allin legt Undertaker-Klassiker brutal neu auf Undertaker-Klassiker brutal variiert

Darby Allin gewann bei AEW Dynamite - Fyter Fest ein brutales Coffin Match gegen Ethan Page © All Elite Wrestling

M. Hoffmann

WWE-Rivale AEW stellt bei Fyter Fest sein erstes Sargmatch auf die Beine. Darby Allin und Ethan Page bekriegen sich spektakulär, auch Sting mischt mit.

Das Wrestling-Denkmal The Undertaker bezwang darin berühmte Rivalen wie Kamala, Yokozuna und Mark Henry - dieses Match führte die Idee jedoch auf eine neue Stufe.

WWE-Rivale AEW lieferte bei der dieswöchigen Ausgabe der TV-Show Dynamite sein erstes "Coffin Match" (Sargmatch): In der ersten der beiden beiden Episoden des in Texas ausgetragenen Specials Fyter Fest trafen die Erzrivalen Darby Allin und Ethan Page darin aufeinander.

Der charismatische Jungstar Allin bewies dabei einmal mehr seinen Mangel an Furcht vor teils ultra-brutalen Aufprallen (Darum war Darby Allin drei Jahre obdachlos).

Am Ende des Matches, in das sich auch die mit Allin verbündete Legende Sting einschaltete, stand ein großer Sieg für Allin - und ein besonders spektakulärer Schlussakkord.

Darby Allin beschließt Coffin Match gegen Ethan Page spektakulär

Allin und Page, die sich schon in der inzwischen in WWE aufgegangenen Independent-Liga EVOLVE eine heiße Fehde geliefert hatten, knüpften bei AEW nahtlos an ihre vergangenen Schlachten an: Die beiden prügelten sich quer durch die Arena und unter Einsatz von Waffengewalt, wobei speziell Allin hart einsteckte.

Beim ersten Versuch Allins, das Match zu beenden, indem er Page in den Sarg zu stecken versuchte, wurde er von Pages Partner Scorpio Sky überrascht, der (mit einer schwarzen Rose im Mund) dort auf ihn lauerte - Sting jedoch nahm sich Sky dann vor und sorgte für ausgeglichene Verhältnisse.

Auch ohne Skys Hilfe schien Page dann auf der Siegerstraße, als er Allin seinen Finisher Ego's Edge (die von Razor Ramon übernommene Razor's Edge) auf eine Stahltreppe verpasste, Allin jedoch erholte sich, verpasste Page unter Zuhilfenahme seines Skateboards eine eigene Sprungaktion auf den Rücken, ließ ihn im Sarg landen und siegte, indem er den Deckel schloss.

Genug hatte Allin damit jedoch noch nicht: Er stieg noch aufs Seil und ließ sich mit seinem Finisher Coffin Drop mit dem Rücken voran in den geschlossenen (und für die Aktion präparierten) Sarg fallen, um Page den sprichwörtlichen Sargnagel zu verpassen.

Die weiteren Highlights:

- In seinem ersten Match seit Double or Nothing Ende Mai und der Geburt seines ersten Kindes mit Ehefrau Renée Paquette zwei Wochen später verteidigte Jon Moxley seinen IWGP United States Title gegen Karl Anderson. Kommende Woche setzt der ehemalige Dean Ambrose den Gürtel der japanischen AEW-Partnerliga NJPW gleich wieder aufs Spiel: Es gibt ein Texas Death Match gegen Ex-Champion Lance Archer - mit dem die beiden an den Showdown im Tokyo Dome bei Wrestle Kingdom 2020 anknüpfen.

- "Absolute" Ricky Starks vom Team Taz hat von Taz zu ECW-Zeiten kreierten FTW ("F**k the World") Heavyweight Title in dessen Gruppierung gehalten: Mit unfairer Hilfe von Powerhouse Hobbs und Taz-Sohn Hook besiegte er den mit Taz verkrachten Brian Cage und nahm ihn damit den Gürtel ab (ECW-Legende Taz: Die unterschätzte Schlüsselfigur von AEW).

- Nach dem Überraschungs-Debüt von Malakai (ehemals: Aleister) Black vergangene Woche sann Opfer Cody Rhodes auf Rache für sich und Mentor Arn Anderson. Black meldete sich dann vom Videoscreen aus und spottete über Rhodes, dass er ihn an ein altes Rennpferd erinnere, das viele glorreiche Siege errungen hätte, nun aber sehe er in seinen Augen, dass er verloren hätte, was ihn früher ausgemacht hätte, er sei reif für den Gnadenschuss. Cody forderte Black auf, zu ihm in den Ring zu kommen und genauer hinzusehen. Es ging dann wie vergangene Woche das Licht aus, Black stand im Ring, als es wieder anging und es folgte eine wilde Prügelei, die dann von Ringrichtern und Offiziellen unterbunden wurde.

- Die lang aufgebaute Titelfehde zwischen World Champion Kenny Omega und Herausforderer Hangman Page wurde mit einem Rededuell weitergesponnen: Omega forderte seinen Ex-Partner auf, sich das Titelmatch im Ring zu verdienen: Er und vier Mitglieder der mit ihm befreundeten Dark Order sollten in einem Elimination Match auf ihn und seine Kollegen von The Elite treffen. Page willigte ein, forderte aber im Fall eines Siegs auch ein Tag-Team-Titelmatch für die Dark Order gegen die Young Bucks. Omega stellte im Gegenzug die Bedingung, dass Page den Anspruch auf ein Titelmatch bei einer Niederlage verlieren würde - was ihm ja vielleicht sowieso ganz recht sei bei seiner immer wieder offenbarten Versagensangst.

- Mehr als 22 Jahre nach ihrem ersten Aufeinandertreffen bei WWE begegneten sich die alten Erzrivalen Christian Cage und Matt Hardy nun auch bei AEW: Cage siegte mit dem Killswitch, wurde dann Opfer einer Attacke von Hardys Family Office - und bekam Hilfe vom Jurassic Express um Jungle Boy.

- Sammy Guevara vom Inner Circle besiegte den Dynamite-Debütanten Wheeler Yuta, dem er im Anschluss Respekt für seinen beherzten Auftritt zollte. Guevaras Kumpan Chris Jericho bekam derweil seine erste herkulische Prüfung von Rivale MJF serviert: Er muss kommende Woche Shawn Spears besiegen - in einem Match, in dem dem "Chairman" der Einsatz von Stühlen erlaubt ist, Jericho aber nicht.

