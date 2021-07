NFL: Richard Sherman festgenommen - schwere Vorwürfe gegen Ex-49ers-Star

Schwere Vorwürfe gegen NFL-Star Richard Sherman! Der Cornerback wird wegen Diebstahls in Kombination mit häuslicher Gewalt sowie Fahrerflucht festgenommen.

Der Cornerback, der nach drei Jahren bei den San Francisco 49ers derzeit vertragslos ist, wurde in Redmond/Washington in der Nähe von Seattle festgenommen.

Wie Darell Lowe, Leiter des Redmond Police Departments auf einer Pressekonferenz mitteilte, wird dem 33-Jährigen Diebstahl in Tateinheit mit häuslicher Gewalt vorgeworfen. Er habe gewaltsam versucht, in das Haus eines Familienmitglieds einzudringen, woraufhin Beamte zum Tatort gerufen wurden.

Als die Polizei am Einsatzort, dem Haus seiner Schwiegereltern, ankam, zeigte sich der NFL-Profi nicht kooperativ und geriet in eine Auseinandersetzung mit den Beamten. Ein eingesetzter Polizeihund habe Sherman dabei Risswunden an Knie und Unterschenkel zugefügt. Eine Freilassung gegen Zahlung einer Kaution wurde seitens der Polizei abgelehnt. Dabei handele es sich um eine übliche Vorgehensweise, wie ein Polizeisprecher betonte.