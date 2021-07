Borussia Dortmund & Erling Braut Haaland: BVB-Star scherzt mit Schnurrbart

Ob es der Dauerregen über Nordrhein-Westfalen ist, der Erling Braut Haaland da möglicherweise ein bisschen aufs Gemüt schlägt, so dass sich der Starspieler von Borussia Dortmund mit einem gepflegten Maß an Langeweile und viel unverhoffter Zeit zu solchen Späßchen hinreißen lässt?

Oder wirkt man so Transfer-Gedanken entgegen, nachdem der BVB-Goalgetter zuletzt mehr denn je mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht wurde?